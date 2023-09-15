595 مخالفاً لـ «الإقامة» في قبضة المباحث

وطن النهار

تمكن رجال مباحث شؤون الاقامة من ضبط 595 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل ومتسولة في مختلف مناطق البلاد ونطاق المحافظات وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة. وذكرت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية انه ضمن الجهود الأمنية المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة واستمرار انتشار الحملات المكثفة على مختلف مناطق البلاد ونطاق المحافظات على المخالفين والخارجين عن القانون، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط (595) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات ومتسولة في (خيطان- الفروانية- جليب الشيوخ- الاحمدي- مبارك الكبير- حولي- السالمية- الشويخ الصناعية- المهبولة- المنقف)، وجارٍ احالة جميع المخالفين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.