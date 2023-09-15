الاتحاد الألماني ينفي التفاوض مع ناغيلسمان

النهار Weekend

ذكرت شبكة سكاي سبورت الألمانية أن اتحاد الكرة الألماني نفى التفاوض مع المدرب جوليان ناغيلسمان لتولي تدريب «الماكينات» خلفاً للمدرب المقال من منصبه هانزي فليك.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم اعتبار مدرب بايرن ميونخ السابق هو المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الألماني، ولكن نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم هانز يواكيم فاتسكه أكد أن الاتحاد لم يفاوض ناغيلسمان.

وأشارت إلى أن الاتحاد المحلي يفاضل بين عدد من المدربين المرشحين لهذه المهمة، من بينهم الهولندي لويس فان غال. وأضافت: «يعد روبي فولر حالياً هو الخيار المفضل للجماهير، عقب إقالة فليك، إلا أنه قد أكد في وقت سابق أن قيادة الفريق للفوز على فرنسا كانت استثناءً، وأنه سيواصل تقديم المساعدة لإيجاد مدرب جديد».

ويتولى المدير الرياضي رودي فولر، مسؤولية تدريب الماكينات الألمانية مؤقتاً، إذ قاد الفريق للفوز على فرنسا ودياً بنتيجة 2-1 الثلاثاء.

