المسابيح.. حرفة تراثية كويتية متوارثة على مر الأجيال

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احترف الكويتيون على مر الأجيال صناعة المسابيح المستوحاة من البيئة الكويتية والتي يعبرون خلالها عن مهارتهم اليدوية في شك الخرز وصناعة (الكركوشة) التي تتطلب الوقت والجهد المضاعفين لاستخراج تحفة فنية.

وفي هذا الصدد قدم الهاوي يوسف القلاف ورشة عمل بعنوان (شك المسابيح) في مكتبة القادسية اليوم الأربعاء بالتعاون مع جمعية الحرف الكويتية القديمة ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويستمر ثلاثة أيام.واستعرض القلاف خلال الورشة أجزاء المسباح وهي (الشاهد) و(التفاسير) و(الكركوشة) بالإضافة إلى أنواع شك المسباح مثل الشكة المبرومة والمربعة ونوعية الخيوط المستخدمة فيها.

