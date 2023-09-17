عودة الفوائض المالية.. بريق أمل لبوابات الهدر المغلقة

مال وأعمال

أبدت مصادر معنية لـ «النهار» تخوفها من تجدد الهدر مع ارتفاعات أسعار النفط لمستويات قياسية بالغة 98.38 دولاراً للبرميل، بسبب فتح الباب على مصراعيه أمام المقترحات الشعبوية، على حساب الأجيال القادمة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أنه لا توجد قنوات اصلاحية واضحة للحفاظ على الاحتياطي « إن وجد»، كما أن تواجد الوفرة المالية وعودتها للخزينة العامة للدولة تجعل بعض السياسيين يبحثون عن آليات لتوزيعها بلا عدالة. وبينت المصادر أن ارتفاعات أسعار النفط ارتبطت تاريخياً بتجاهل المشروعات الحكومية المقدمة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، والتي يجب أن تكون أولوية بغض النظر عن ارتفاعات أو انخفاضات أسعار النفط.

وأشارت إلى أن التخوف يتزايد من ارتفاع وتيرة النفقات الجارية مع خفض الانفاق الرأسمالي على المشاريع المدرجة في خطط التنمية، حيث ان حجم الإنفاق على مشاريع التنمية لم يتجاوز 68 مليون دينار من إجمالي 928 مليوناً مدرجة في خطة التنمية 2023/2024 والتي مر منها أكثر من 5 شهور تقريباً، ما يعني ارتفاعات من فاتورة الانفاق الجاري وخفض مستوى الانفاق الرأسمالي.

وتستهدف الحكومة من برنامجها المعلن حتى عام 2027، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة توفر المزيد من الفرص الوظيفية أمام خريجي الجامعات والمعاهد الذين يتزايدون بشكل ملحوظ سنوياً، مع تنويع الهيكل الاقتصادي لصالح قطاعات أخرى أكثر استدامة عن أسعار النفط.

و واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها لتقترب من حاجز 100 دولار للبرميل، حيث سجلت الأسعار مستوى قياسيا عند 98.38 دولاراً للبرميل، مسجلة صافي إيرادات تبلغ 25.7 مليار دينار بعد خصم تكاليف الإنتاج المقدرة عند 3.9 مليارات دينار وبافتراض متوسط للأسعار يصل إلى 95 دولاراً للبرميل على مدار العام. ومع إضافة الإيرادات غير النفطية يصبح إجمالي الإيرادات 28.05 مليار دينار، مقارنة بمصروفات قدرها 26.3 ملياراً، لتصبح الفوائض المقدرة بحدود ملياري دينار تقريباً.

