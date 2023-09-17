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أميركا: اتصال دائم مع السعودية لضمان إمدادات الطاقة


قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، إن الإدارة الأميركية على اتصال دائم مع السعودية حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة. وتقوم السعودية بقيادة تحالف أوبك بلس لتحقيق توازن أسواق الطاقة، وضمان أمن إمدادات الطاقة مستقرة. وفي 5 سبتمبر الحالي أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023. وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري. وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.


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