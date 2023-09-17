%0.94 تراجعاً في القيمة السوقية للبورصات العربية

مال وأعمال

راجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94 في المئة بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي شهدت القيمة السوقية تراجعاً في 6 بورصات عربية مقابل تسجيلها تحسناً في 7 بورصات.

وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 في المئة، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وقطر وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1 في المئة.

وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 في المئة نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى.

وسجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتي تونس وفلسطين بنحو 20.85 و68.69 في المئة على الترتيب.

كما سجلت بورصتي كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و9.19 في المئة على الترتيب.

وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 في المئة، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى.

وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 في المئة، كما سجلت بورصات كل الدرا البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و92.26 في المئة على التوالي.

فيما شهدت بورصتي عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و 12.75 في المئة على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر الحالي.

وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر سبتمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.

