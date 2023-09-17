«KIB» كشف الفائزين في السحب الثامن لـ «الدروازة»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الثامن لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في أغسطس. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح عبد الوهاب علي عباس رضا الجائزة الكبرى بقيمة 10,000 دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1,000 دينار، وهم: شريفة أحمد علي الكندري، يوسف عبدالله محمد أحمد، بسمة سالم العثمان، ناصر عبدالرحمن أحمد الأحمد، سمري محمد سمري العازمي، حمد عبدالله يوسف الكندري، جاسم يعقوب تعيب الشاهين، عيسى أحمد علي أحمد، حمد فهيد الهاشمي العجمي، عادل عبد جبر. وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحوّل الرقمي والابتكار في KIB: «نجدّد تأكيدنا اليوم على التزام KIB مواصلة نجاح هذه العملية المميّزة، ونتقدّم بالتهنئة من عملائنا الرابحين في السحب الثامن لحساب الدروازة، كما نتمنّى لكل عملاء الحساب وافر الحظ في السحوبات الشهرية المقبلة». وأضاف: «نحن في KIB نسعى بشكل مستمر إلى ابتكار كل الحلول والمنتجات التي تمكّننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضا بينهم وكسب ثقتهم ، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسّخ علاقاتنا بهم وتلبّي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقاً من شعارنا الأساسي، بنك للحياة». كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبنّي نهج التوسّع في حملاته المصرفية المصمّمة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقمياً عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل». والجدير بالذكر أن حساب «الدروازة» هو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصّصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوّقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول 3 أشهر من فتح الحساب، ويتوقّع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علماً بأن العوائد تودع تلقائياً في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر. وإضافة إلى كونه حساب توفير، يُعد «الدروازة» حساباً للسحوبات، يتم من خلاله تتويج 11 رابحاً كل شهر بجوائز قيمتها الإجمالية تصل إلى 20,000 دينار، وجائزة كبرى في نهاية العام بقيمة 100,000 دينار، ويتطلّب دخول السحب الشهري توافر 100 دينار في الحساب، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب الشهري مقابل كل 1 دينار يبقى في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر الذي يسبق السحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب الكبير مقابل كل 1 دينار يبقى شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب، حيث تطبق الشروط والأحكام.

كما يتميز حساب «الدروازة» بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية في KIB، إضافة إلى أنه مدعوم بمجموعة من المزايا الحصرية، مثل سهولة فتح الحساب، إذ لا يشترط تحويل الراتب، ويمكن فتح الحساب من بُعد ومن دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق «KIB أونلاين» عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل».

وتجدر الإشارة إلى أن حساب «الدروازة» من KIB يوفّر العديد من المزايا الأخرى، على غرار إصدار بطاقة السحب الآلي بمجرّد فتح الحساب، والتي تتيح السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي لغاية 2,000 دينار يومياً، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هو 100 دينار ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.

