«وربة» يرعى ملتقى «آفاق وتوقعات»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن رعايته لملتقى العلاقات العامة الرقمية «آفاق وتوقعات» والذي تنظمه جمعية العلاقات العامة الكويتية وبمشاركة نخبة من خبراء المهنة العالميين والعرب والخليجيين وبمشاركة نخبة من الإعلاميين المختصين في دولة الكويت.

وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري تأتي رعاية بنك وربة لهذا الملتقى لإيمانه بالدور المهم لمهنة العلاقات العامة، وأثرها الكبير في دعم جميع الفعاليات التي تخدم المجتمع الكويتي، مضيفاً أن هذا الملتقى فرصة لتلاقي إدارات العلاقات العامة في وزارات ومؤسسات الدولة للتعارف وتبادل الخبرات فيما بينها، لافتاً إلى أن جوهر العلاقات العامة هو تحقيق التفاهم الإنساني الأمر الذي يستلزم التفكير والتخطيط لتحقيق هذا التفاهم الذي هو أقرب من الهدف المرحلي منه للوسيلة المباشرة.

وأشار المطيري إلى الدور الفاعل الذي تلعبه إدارة العلاقات العامة لبنك وربة في ترسيخ علاقات التواصل سواء على المستوى الداخلي بين موظفي البنك من خلال تقديم كل أنواع الرعاية والدعم والتكريم للموظفين أو على مستوى الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والرياضية والتربوية التي تقوم إدارة العلاقات العامة برعايتها في إطار سياسة البنك الرامية إلى خدمة المجتمع، منوهاً إلى الدور الإعلاني المهم الذي تلعبه الإدارة والذي يهدف إلى تأكيد تميز «وربة» في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة للعملاء ليبقى بنك وربة هو البنك المفضل لدى جميع شرائح المجتمع.

ولفت المطيري إلى حرص بنك وربة على المشاركة وتقديم الدعم للعديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في إبراز صورة البنك كجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الذي يعمل فيه، وتعزيز مسيرة التقدم في شتى المجالات والمحافظة على دوره في السوقين المحلي والإقليمي.

وأكد المطيري على أهمية الارتقاء بالكوادر الوطنية المتخصصة من خلال البرامج التدريبية والمؤتمرات والفعاليات المختلفة التي تتيح لذوي الخبرة في مختلف المجالات الفرصة لنقل المهارات المهنية إلى المتدربين، علاوة على تبادل الخبرات فيما بينهم، مشيراً إلى أن سعي « وربة» إلى دعم تلك الفعاليات يأتي ضمن أولويات المسؤولية الاجتماعية.

وشدد على أهمية أن تدرك المؤسسات مدى التطور الذي تشهده صناعة العلاقات العامة والإعلام اليوم من خلال دخول وسائل التواصل الاجتماعي إلى هذه الصناعة، حيث أصبحت تلك الوسائل تشغل حيزاً كبيراً منها، مع استمرار وسائل الإعلام التقليدية كالصحافة والإذاعة والتلفزيون في استقطابها إلى المتابعين من مختلف الشرائح باستخدامها هي أيضا لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن على المؤسسات اليوم أن تلتفت جيداً لمثل هذا التطور وما يصاحبه من تطورات مستقبلية أخرى.

واستطرد حديثه بأن «وربة» استطاع من خلال الاهتمام بهذه الصناعة ربطها بأعماله وانشطته المختلفة، كما أن «وربة» يسعى إلى تطبيق مفهوم «الابتكار» في مختلف أنشطة العلاقات العامة والإعلام من خلال إطلاق الأفكار الإبداعية التي تستقطب شرائح جديدة من الجمهور.

من جانبه، أشاد رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال جاسم النصرالله بمشاركة بنك وربة ورعايته لهذا الملتقى وتقديمه الدعم اللازم له، مشدداً على دور « وربة» المجتمعي البارز في دعم شريحة الشباب وتمكينهم، عبر تقديم برامج ونشاطات متنوعة ورعايات مستمرة تنطلق من حرصه على تأهيل هذه الشريحة بأفضل المؤهلات التي تمكنها من قيادة المرحلة القادمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

