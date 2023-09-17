500 مطار معتمد بالصين بحلول 2025

مال وأعمال

أظهر تقرير صادر عن شركة صناعة الطيران الصينية، أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي لمطارات الطيران العام المعتمدة في الصين إلى 500 مطار بحلول عام 2025. وقال مدير مركز بحوث هندسة الطائرات المدنية بالشركة «تساو خه» - خلال معرض الصين السادس للمروحيات في بلدية تيانجين بشمالي الصين - إن بلاده ستسعى وراء تحقيق هدف أن يكون لكل منطقة على مستوى المحافظة بالبلاد، والبالغ عددها 2800 منطقة، مطار طيران عام خاص بها، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية «شِينخوا»، أمس «السبت». وبلغ عدد مطارات الطيران العام في الصين 399 مطارا في نهاية عام 2022، ما يزيد بنحو 1.6 مرة على عدد مطارات النقل المدني في البلاد.

