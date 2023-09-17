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مال وأعمال

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صمود أمام انخفاض محتمل لأسعار النفط


لفتت الوكالة إلى أن الميزانية شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط حيث إن تغير متوسط سعر برميل النفط 10 دولارات صعودا أو هبوطا عن توقعات السنة الحالية للوكالة من شأنه تغيير رصيد الموازنة بنحو 4.8 % من الناتج المحلي في حين أن زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائض في رصيد الموازنة بنحو 1.% من الناتج المحلي. وذكرت أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
واعتبرت الوكالة أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا بشكل فردي أو جماعي في التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام أو التدهور الكبير في الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. وأشارت إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي في التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر القدرة لمواجهة التحديات المالية الطويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.


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