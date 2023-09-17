«الأهلي» قدّم خصماً 50 % لدى «H&S»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه الأخير مع متجر H&S بمناسبة حلول موسم العودة إلى المدارس، لمنح العملاء خصم بنسبة 50% على جميع الأجهزة الإلكترونية والاكسسوارات وملحقاتها.

وأقيمت الفعالية في مجمع الأفنيوز بما يعكس التزام البنك الأهلي بتوفير قيمة مضافة لعملائه تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بإطلاق هذا العرض، قائلة «ملتزمون بتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم عروض استثنائية، وقد سمح تعاوننا مع متجر H&S خلال موسم العودة إلى المدارس بضمان وصول العملاء إلى أفضل المنتجات بأسعار مخفضة».

وأكدت معرفي أن هذه العروض تعكس تصميم البنك الأهلي على زيادة رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي يقدمها لهم، لافتة إلى أن البنك يسعى لتعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي من خلال تقديم أفضل العروض والحملات الترويجية.

وشددت معرفي على سعي البنك الأهلي إلى إقامة شراكات تعاون مع الشركات الرائدة في السوق المحلي لتقديم المزيد من العروض لجميع حاملي بطاقاته، قائلة «نؤكد على التزام البنك الدائم بتلبية احتياجات عملائه وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لهم».

ودعت معرفي في ختام تصريحها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل البقاء على اطلاع على أحدث العروض والحملات الترويجية التي يقوم بتقديمها على مدار العام.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعةABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيس وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يقدّم البنك الأهلي الكويتي جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

