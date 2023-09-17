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مال وأعمال

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النفط نحو مستويات قياسية


يتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل أسعار النفط صعودها لتتجاوز مستويات الـ100 دولار للبرميل، وذلك في أعقاب موجة المكاسب التي حققها الخام خلال الأيام الماضية، حيث سجل أعلى مستوى له خلال العام الحالي مدعوماً بتوقعات ارتفاع الطلب مع استمرار المنتجين الكبار في العالم تمسكهم بسياسة خفض الانتاج من أجل الحفاظ على استقرار السوق. وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية، ان أسعار النفط قد تتجاوز قريباً مستويات فوق الـ100 دولار للبرميل، وذلك في أعقاب موجة المكاسب التي أوصلت النفط الى أعلى مستوياته خلال العام الحالي 2023.


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