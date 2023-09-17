«الغرفة» شاركت في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والغرف الخليجية

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت باللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة الخليجية، وذلك في 14 سبتمبر 2023 بمدينة صلالة في سلطنة عمان. حيث حضر ممثلا عن الغرفة علي حسين مكي الجمعة عضو مجلس الادارة، وعماد الزيد المدير العام المساعد في الغرفة.

ويأتي هذا اللقاء الدوري استمراراً للتنسيق المشترك بين ممثلي القطاع الخليجي الخاص والحكومات في دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، والعمل على زيادة الحركة التجارية بينها، وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس، وتقوية اقتصاداتها لمواجهة التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة، والتضخم، والنقص في سلاسل الامدادات، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.

وقد ناقش وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون، مستجدات الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، اضافة الى القوانين التجارية لدول المجلس، كما بحثوا تسهيل وتسريع الاجراءات الجمركية بين المنافذ الحدودية لدول المجلس، والعوائق التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، والمحتوى الخليجي الموحد، وشهادة المنشأ، كما تم الاتفاق على اقامة ورشة عمل تتزامن مع المعرض الصناعي الخليجي الثاني بحيث تركز هذه الورشة على احدى ركائز العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.

وأكد ممثلو القطاع الخليجي الخاص على أهمية التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث دعوا الى اشراك أمثل في تطوير السياسات والانظمة الداعمة لتطوير القطاع، والعمل على خلق شراكات دولية لايجاد خطوط ملاحة خليجية مع عدد كبير من الموانئ في مختلف دول العالم، والتطوير المستمر للبنية التحتية ومنظومة الاجراءات القادرة على استيعاب وتقدير الاحتياجات المستقبلية.

و من جهة ثانية، شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت بفعاليات المعرض الصناعي الخليجي الأول والذي انطلق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية.

وقد استهدف المعرض، الذي شهد تكريم (29) مصنعا و(12) مخترعا خليجيا، التعريف بالمنتجات الوطنية الخليجية، والعمل على التكامل الصناعي بين دول المجلس، وتشجيع وتحفيز الشركات الخليجية العاملة في القطاع الصناعي، بالاضافة الى تبادل الخبرات في القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات بين دول المجلس.

