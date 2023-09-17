«كوفبك» و«إكوينر» تقدمان خطة لتطوير وتشغيل حقل إيرين

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) بأن شركتها التابعة كوفبك النرويج ايه اس (KUFPEC Norway) قد قدمت خطة لتطوير وتشغيل حقل ايرين للغاز بالتعاون مع شركة اكوينر الى وزارة البترول والطاقة النرويجية.

يحتوي حقل ايرين، الذي تم اكتشافه في عام 1978 واستحوذت عليه كوفبك كجزء من صفقة (Greater Sleipner) مع شركة توتال في عام 2016، قرابة 27.6 مليون برميل نفط مكافئ من الاحتياطيات القابلة للاستخراج. يقع هذا الاكتشاف بالقرب من حقل جينا كروغ، الذي تمتلك فيه كوفبك حصة تشغيلية تبلغ 30%، ويصنف على أنه من الحقول المقاربة لذوات الضغط والحرارة العالية. تتوزع الحصص التشغيلية في المشروع بين كوفبك 21.8% واكوينر 78.2%.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد الحيمر «سيؤدي تطوير حقل ايرين الى تعزيز محفظة كوفبك النرويجية الحالية من خلال اضافة المزيد من انتاج الغاز منخفض التكلفة وعالي الربحية الى السوق الأوروبية وكذلك الاستفادة من البنية التحتية الحالية لمشروع جينا كروغ. بالاضافة الى ذلك، سيؤدي انتاج حقل ايرين الى اطالة العمر الاقتصادي لمشروع جينا كروغ، مما يخلق قيمة اضافية لهذا الحقل المجاور.

