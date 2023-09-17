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مال وأعمال

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السيسي يعلن زيادة الرواتب وإعفاءات ضريبية


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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سلسلة قرارات تشمل زيادة في الرواتب واعفاءات ضريبية.
? زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
? زيادة الحد الأدنى الاجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكل العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق.
? رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، الى «45» ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
? زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وباجمالي «5» ملايين أسرة.
? مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلاً من «300» جنيه، باجمالي «11» مليون مواطن.
? سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحافيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
? قيام البنك الزراعي المصري، باطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
? اعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.


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