مصر: فتح مبادرة سيارات الخارج

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أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن اقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج. وقالت السفيرة سها جندي، ان اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء المصري، سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في اقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له اقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار اليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء المصري، مد المدة المُشار اليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة الى أنه سيتم ارسال القانون الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، تمهيداً لموافقة الرئيس السيسي، واصداره نهائياً والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، أن مشروع القانون يقضي باعفاء من جميع الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: «خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم». وأشارت السفيرة سها جندي، الى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.