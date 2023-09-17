«التجاري» وزَّع الحقيبة المدرسية على الأسر المتعففة

مال وأعمال

في اطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة الى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع من عملاء البنك للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك، بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، بتوزيع مستلزمات المدرسة على الأسر المتعففة حيث قامت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بتنظيم هذه الفعالية والتي لاقت نجاحاً كبيراً حيث تم تقديم حقائب مدرسية وكوبونات لشراء ملابس المدرسة لطلبة الأسر المتعففة.

وعن ترتيبات توزيع مستلزمات المدرسة بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، قالت أماني الورع - نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي: «لقد جاءت فكرة توزيع مستلزمات الدراسة على الأسر المتعففة متزامنة مع موسم العودة الى المدارس، حيث تأتي هذه البادرة ايماناً من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير الكسوة المدرسية لأبناء وبنات هذه الأسر والتخفيف من أعبائهم المعيشية وادخال الفرحة والسرور الى قلوبهم حرصاً من البنك على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع فئات المجتمع كافة».

وأكدت أماني الورع أن البنك التجاري يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الانسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والانسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، منوهة أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» قد ساهمت ومازالت تسهم في تأكيد التكافل والتضامن الاجتماعي وهو الهدف الذي يصبو اليه التجاري دوماً.

