الدخيل: «رساميل» تواصل الاستثمار وتدعم التحول الرقمي

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل، حرص الشركة الدائم على دراسة جميع الفرص الاستثمارية التي تظهر أمامها في السوق الكويتي بهدف وضع الكويت على خارطة الاستثمارات الناشئة والخروج من دائرة الدور الهامشي مقارنة بما تشهده الاسواق المجاورة، مما يسمح لها بتعزيز القيمة المضافة التي تمنحها لجميع أصحاب المصلحة معها.

وقال «في جهد مشترك لتعزيز دعم التحول الرقمي، هدفنا الرئيس هو دعم الشركات الناشئة وحركة التكنولوجيا، وبتركيز كبير على تعزيز بيئة العمل، نسعى لمشاركة تجاربنا في التحول الرقمي داخل الشركات، بالاضافة الى تقديم الدعم المالي والفني الأساسي لهذه الشركات المتنامية». كلام الدخيل أتى على هامش مشاركته في الحلقة النقاشية التي استضافتها شركة زين للاتصالات ضمن ختام فعاليات برنامج «Zain Great Idea» لاستعراض مشاريع نحو 30 مبادراً في العديد من القطاعات، بحضور العديد من المسؤولين والسفراء والمهتمين بالاستثمار في السوق الكويتي ودول المنطقة.

وأوضح الدخيل أن الشركة تعمل على الدخول في استثمارات جديدة بعد دراسة جدواها الاقتصادية على جميع الاصعدة وضمان تحقيق عوائد ايجابية لها وللمستثمرين في صناديقها المختلفة. وأفاد الدخيل أن الشركة تركز على الاستثمار في التحول الرقمي، وتتطلع للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة التي تشكل المستقبل.

وبين الدخيل أن «رساميل» تدعم أصحاب الأعمال والمبادرين في الكويت على تحقيق تطلعاتهم الاستثمارية، منوهاً الى أنه سبق لها واستثمرت في مشروع «Bnchr+» في الفترة الماضية والذي يعد أحد مخرجات برنامج «Zain Great Idea».

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن «رساميل للاستثمار» تشهد في الفترة الحالية العديد من التطورات، ومن بينها حصولها على ترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لضمها الى برنامج جذب المستثمرين الى الكويت.

واشاد الدخيل بجهود شركة زين للاتصالات وبقدرات الشباب المشاركين في برنامج «Zain Great Idea» الذي يثبت نجاحه سنوياً في تقديم مشاريع استثمارية ناجحة تخطت السوق الكويتي وتوسعت الى بقية الأسواق في المنطقة.

