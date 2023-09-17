القرار.. والإجراءات التصحيحية

آراء

بين صدور القرارات الادارية والقرارات التصحيحية الملحقة بها - غير المنقوصة - تستند الإدارة إلى مبدأ تحمل المسؤولية الكاملة عن الإنتاج الشكلي والموضوعي للقرار الإداري، ولاسيما أن ذلك الأمر يستوجب من مركز اتخاذ القرار الأخذ بدراسة تفصيلية مستفيضة، وتشخيص دقيق لأعراض تعقد الإجراءات، وإدراك دقيق لمفهوم القرار الإداري وأركانه وعيوبه، وتسلسل المشروعية الدافعة لقوة النفاذ، ووضع منهجية واضحة تعكس قياس الأبعاد والاتجاهات الحقيقية لبلوغ الهدف المنشود دون أي انتقاص، وتلافياً لنظرية الارتساء أو ما يسمى بمفهوم انحياز الارتساء.

وفي الصدد ذاته وعلى ضوء سلسلة المتابعة الدقيقة لما يتعلق بموضوع الجمع بين العمل والدراسة، فقد صدر القرار القاضي بإنصاف العاملين في القطاع الخاص بالباب الخامس، متضمناً عدم انطباق أحكام البند (5) من المادة (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية بعد الثانوية العامة من خارج الدولة.. وهو ما يعد خطوة بسيطة في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يعكس - جلياً - عدم بلوغ الغاية المنشودة من الاكتمال الحقيقي للقرار الإداري، ولاسيما أن القرار الآنف الذكر لم يتطرق كلياً الى قرار التعليم العالي.. رقم (151) لسنة 2022 والذي قد تتمسك به جهة الإدارة استناداً على احتياجات سوق العمل في القطاع العام - وهنا عين القصد - إلا أن الأمر في حقيقته يكشف أن العاملين في القطاع الخاص بالباب الخامس لا يندرجون تحت هذا القياس، وهو ما ثبت وبشكل قاطع... بالقرار المؤرخ في 20 أغسطس 2023 بعدم انطباق أحكام البند (5) من المادة (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية بعد الثانوية العامة من خارج البلاد.

لذا نوجه رسالتنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، بضرورة توجيه التعليم العالي الى إصدار قرار عاجل وفوري يعكس الاكتمال الحقيقي للقرار الإداري، ليتضمن عدم انطباق القرار رقم (151) لسنة 2022 بشأن قائمة الجامعات المستحدثة على العاملين في القطاع الخاص بالباب الخامس.. فما ثبث فيه أن القاعدة تأتي بعدم انطباق لائحة معادلة الدرجات العلمية بعد الثانوية العامة من خارج الدولة على العاملين في القطاع الخاص بالباب الخامس.. كان فيه الأولى والأساس - أيضاً - عدم انطباق قائمة جامعات مستحدثة عليهم، ولاسيما أن جميع الجامعات المعترف بها - حالياً - في ذات القرار تشمل جميع التخصصات باستثناء الدراسات العليا في تخصص الحقوق.. وما مقتضاه - في عدم التمكين - وضوح التصادم الصريح مع مبدأ تدرج القواعد القانونية ومفهوم التراتب للهرم التشريعي والمشروعية حال التطبيق..

