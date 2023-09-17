شـرف مهنــة المحاماة

آراء

المحامي صاحب دور مهم في المجتمع وهو يمتهن مهنة العظماء لأنها مهنة سامية وتتطلب انساناً مخلصاً يساعد في تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المظلوم، وله دور مهم جداً في توعية المجتمع بما لديه من خبرة كافية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم العامة، واعتقد ان شرف مهنة المحاماة يكمن بالحفاظ على اسرار الموكلين والصدق معهم واعتبار المهنة رسالة إنسانية وليست تجارة.

لكن للأسف رأيت القلة القليلة في السنوات الأخيرة وبعد انتشار برامج التواصل الاجتماعي من يمتهن تلك المهنة الشريفة لأغراض تجارية بحتة يخالف بها مخالفة صريحة لميثاق الشرف ولتقاليد وآداب مهنة المحاماة في دولة الكويت، فهناك بعض السلوكيات السلبية عبر منصات التواصل الاجتماعي باتت غير مقبولة وتتنافى مع ادبيات واخلاق مهنة المحاماة وذلك من خلال الظهور بشكل ساخر وغير لائق ونشر تفاصيل قضاياهم وأسرار موكليهم والادلاء بمعلومات مغلوطة وتقديم استشارات قانونية ناقصة وذلك من أجل الحصول على اكبر عدد من المتابعين والاستفادة منهم مادياً فقط وهذا ما لا يتوافق مع هذه المهنة وأهدافها، فالمحامي مُلتزم بمبدأ المنافسة المشروعة ويمتنع عليه جلب الموكلين بطرق منافية لتقاليد المهنة واعرافها.

ويجب على منتسبي مهنة الشرفاء ان يبتعدوا كل البعد عن تلك السلوكيات وعدم نشر مثل تلك الشائعات والاخبار المزيفة والتمسك بميثاق شرف المحاماة وبالسلوك المهني الراقي، وان يصغي المحامي لضميره ويتحاشى اللدد في الدعوى الموكل فيها، وان يسعى بإخلاص الى اظهار الحق والارتقاء بالعمل القانوني ومعاونة القضاء للوصول للحقيقة والحفاظ على حقوق الافراد ، وهنا أستذكر كلام نقيب المحامين الراحل رجائي عطية رحمه الله «المحاماة ليست مهنة، المحاماة رسالة .. المحاماة عشق .. وانا عشقي المحاماة».

