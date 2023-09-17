حي الله المدرسة

آراء

ابتدأ الموسم الدراسي.. عاد النظام لحياة أبنائنا، عاد ترتيب اليوم لأغلب البيوت التي تحرص على النظام اليومي.

شخصيا أعشق الترتيب، الاستيقاظ صباحاً في موقت محدد، والنوم في موعد محدد، تناول الوجبات الغذائية لها ميعاد، الدراسة لها وقت، والمتعة واللعب أيضاً. نسأل الله أن يحفظ فلذات أكبادنا ويوفقهم ويكتب لهم كل خير.

استغربت اليوم تحديدا لرفض قلة من أولياء الأمور لتغيير مواعيد الدوام الدراسي، لأنني لاحظت ان هذا التغيير هو تغيير طفيف في التوقيت، لا يستحق الرفض والبلبلة. خمس عشرة دقيقة ليس ذاك التغيير الذي قد أقوم برفضه كولي أمر!

كان رفض سيدة فاضلة لهذا التغيير وتذمرها شديد اللهجة أمرا لفت انتباهي بشدة. حيث ناقشت السيدة الحزينة بسبب هذا التغيير لأفاجأ بأن أولادها يسهرون للساعة الحادية عشرة مساء وأحيانا للثانية فجراً!!

ما هذه الفوضى؟! النوم له دور أساسي في تنمية عقل الإنسان بشكل عام، والطفل بشكل خاص، الأهمية القصوى لنموهم. عندما لا يحصل الطفل على ساعات نوم كافية، كيف له أن ينتبه؟ كيف له أن يكون نشطا متيقظا؟ كيف يكون مزاجه مرنا في التعامل مع زملائه ومعلميه؟ كيف يستحصل عقله على مهارات التعلم، وهل ستكون ذاكرته محفزة وجاهزة لاستقبال المعلومات؟

الطفل الذي لا يحصل على عدد ساعات نوم كافية قد يكون غالبا طفلا غاضبا ولديه فرط نشاط. بالإضافة إلى أنه يتعرض لنقص في الانتباه. مما يؤثر على أدائه الدراسي. وهذا أمر مقلق.

وما يدعو للقلق حقيقة المترتبات المستقبلية لعدم حصول الطفل على ساعات نوم كافية. لأنه قد يحمل مخاطر صحية مستقبلية، منها أمراض الأوعية الدموية وعضلة القلب في شكل السمنة، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم.

عزيزتي الأم، ابنك سواء كان طفلا صغيراً أو في مرحلة المراهقة، عليك أن تساعديه على أن يرتب يومه. ساعديه على أن يحد من استخدام الأجهزة الالكترونية، بشتى أنواعها التي أصبحت كثيرة ومتنوعة، قبل النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة، و إن كنت أما خارقة احرصي على أن تزيلي الأجهزة الالكترونية من غرف نومهم، وانا متأكدة أن من تتمكن من فعل هذا الأمر هي Super Mom.

