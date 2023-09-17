الحسين.. عزة وكرامة أيقظت الأمة من سباتها

آراء

مرت علينا خلال الأيام الماضية ذكرى أليمة على قلوب المسلمين خاصة وعلى قلب كل من يحترم الإنسانية والمبادئ والقيم عامة.

عندما تأتي ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في شهر محرم الحرام ومن ثم أربعينيته سلام الله عليه في شهر صفر الخير حيث كانت شهادته في معركة كربلاء وتحديدا في العاشر من شهر محرم الحرام لعام 61 هجرياً، نستذكر في هذه المعركة الخالدة كل المبادئ الإنسانية والقيم والخصال، فالحسين هو قتيل العِبْرةِ والعَبْرةِ، وفي الوقت نفسه الذي نستلهم من هذه التضحية وعياً يختلط به نعي وحزن لما تحمله تلك الذكرى الأليمة والمصيبة الكبرى في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ كله منذ بدء الخليقة وإلى يوم يبعثون، والحديث عن تلك المعركة وما وقع بها من تضحيات ومبادئ وقيم ألفت عنها مؤلفات كثيرة وكتبت فيها كتب عديدة سواء من أصحاب أقلام التاريخ الإسلامي أو من غيرهم، ولكن نتطرق في هذا المقال إلى خصلة من الخصال الكبيرة في معسكر الحق معسكر الإمام الحسين عليه السلام.

في حديث طويل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيها عليه الصلاة والسلام خصال عديدة للإمام الحسين عليه السلام ومنه (... مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خيرٍ ويمن (غير وهن)، وعزّ وفخر وبحر علم وذخر …)، وعندما نقرأ عن أحداث واقعة الطف ونأخذ منها فقط كلمتين من الحديث النبوي الشريف بأن الإمام الحسين عليه السلام إمام (عز وفخر) نجد ذلك تجلى في الحسين وهو بأشد حالة في معركة كربلاء وحيدا بين أكثر من ثلاثين ألفاً من الأعداء عطشان وقد تفتت كبده الطاهر من العطش في يوم شديد الحر قتل أبناؤه وعضده وأهل بيته وأصحابه تلك الكوكبة الطاهرة، تاركاً خلفه نساء وأطفال ويعلم ماذا سيجري بهم بعد استشهاده، وهو في هذه الحالة لم يتراجع ولم ينكسر بل وقف كالطود الشامخ أمام شر خلق الله يريدون قتله وبعده يريدون نهب خيامه وحرقها وسبي عيالاته، هنا وقف عزيزا شامخاً فكانت مسألة عزّة، وكرامة، وإباء للضيم والإمام عليه السلام عزيزاً أبياً لا يمكن أن يخضع للذل، فهو القائل للأعداء يوم عاشوراء

«لَا وَ اللَّهِ لَا أُعْطِيكُمْ بِيَدِي إِعْطَاءَ الذَّلِيلِ، وَلَا أَفِرُّ فِرَارَ الْعَبِيدِ»، يا لها من عبارة لو أردنا تحليلها بعمق لنخرج منها بدروس تصنع العزة والكرامة للأمم.

وتجسدت العزة في دعائه عليه السلام «يا من خصّ نفسَهُ بالسموِّ والرفعة، فأولياؤه بعزّه يعتزّون، يا من جَعَلَتْ له الملوكُ نيرَ المذلّةِ على أعناقهم، فهم من سطواتِهِ خائفون».

وهنا يصدح الإمام الحسين بصوته صوت العزة والفخر في وجه الطغيان «هيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وأنوف حميّة ونفوس أبيّة من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام».

هنا كان للعزة والشموخ والإباء معنى أيقظت الأمة من سباتها.

ودمتم،،،

