الإنسان في حقوق الإنسان

آراء

حقوق الإنسان تعبير يتضمن إعادة المساواة الى البشر، واعطاءهم-مهما كانت أعراقهم- حقوقاً تحفظ لهم الكرامة والكيان، والاعلان العالمي لحقوق الانسان وثيقة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان، وصاغ الإعلان ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 ديسمبر من عام 1948 بموجب قرار الجمعيه العامه 217 ألف معياراً مشتركاً للإنجازات لكل الشعوب والأمم.

واتهمت هذه اللجنة بتوجهاتها السياسية وإتهامها بعدم الحيادية والموضوعية، وحل مجلس حقوق الانسان الذي أنشأته الجمعية العامة في 15مارس 2006 والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، ويتكون المجلس من 47 من ممثلي الدول وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.

‏وأصبح الغرب مرجعاً للحقوق الإنسانية، حيث أسهم الاستعمار الغربي على المستوى العالمي في تأطير النظرية الغربية للمفاهيم المكونة للحقوق الأساسية للإنسان، وسعى في كثير من الدول إلى فرض قيمه ومنظوره عن الحياة، مما أدى إلى بناء تصور للحقوق الإنسانية عند المسلمين مستمد من التجرية الغربية لمعالجة الواقع، ومحاولة الارتقاء بحقوق الأفراد والجماعات.

وأخذت منظمات حقوق الانسان، الحكومية منها وغير الحكومية، وما اكثرها، تنشط. وافردت لها مساحات واسعة في الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع لتطلق الاتهامات وتشهّر بمن يخرق مبادئ الحقوق الانسانية.

ولكن على ما يبدو ان هذا المجلس سار على نفس نهج جمعية الامم المتحدة من حيث التوجهات السياسية وعدم الحيادية فمن الملاحظ بأن هناك انتقائية واضحة في حقوق الانسان، لقد سمعنا هذه المنظمات تتباكى اذا اعتقل شخص في دولة ما، لكننا بحثنا عن صوتها عندما دام الاحتلال الاسرائيلي لأراضٍ عربية، وطُرد الشعب الفلسطيني بالقوة من ارضه. فتشنا عن صوت حقوق الانسان في الأويغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي يتعرضون لحملة تنظِّمها الدولة من الانتهاكات الممنهجة التي تشمل السجن الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، وتبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية؛ وبحثنا ايضا عنهم في الهند ومعاناة المسلمين حيث تسعى الحكومة الهندية للتعامل مع المسلمين في الهند الذين يشكلون نسبة 14% من عدد السكان كجسم دخيل للتخلص منه مهما كانت الأساليب التي تقوم بها في سبيل ذلك، ولكن لم نجد غير التقارير التي بقيت حبيسة الادراج.

هل نسيت أو تناست دول حقوق الإنسان ومنظماتها المتعددة الانتهاكات التي تحدث في بوروندي وسيراليون والسودان ومخيمات اللاجئين وغيرها؟

أو عندما تلجأ دول إلى التصويت الجماعي للسماح للصين بمنع فتح أي نقاش حول الإنتهاكات التي ترتكبها؟

من المؤسف حقا أن هذه اللجنة التي تمثل آخر ملاذ للمضطهدين في العالم مهددة بالانحراف عن المهمة التي وجدت من أجلها كسابقتها ، ولم تتمكن إلى الآن من القيام بها، أي الدفاع عن حقوق الإنسان، من الطبيعي ان تتأسس حقوق الانسان على اساس اخلاقي بعيدا عن المصالح لكن ما نراه اليوم هو اساس سياسي علمي، فبسم الأديان ارتكبت جرائم، باسم حقوق الانسان ارتكبت جرائم، باسم الشيوعية والرأسمالية ارتكبت جرائم، باسم الأخلاق ارتكبت جرائم الخ.. المشكلة ليست في الأيديولوجيات لكنها في الانسان، أصبح التلاعب بموضوعٍ نبيل هو حقوق الانسان ضرباً من الخداع السياسي والقانوني وكرتاً يستخدم لتهديد الدول واصبحت حقوق الانسان مادة للابتزاز السياسي، وتراجع دورها الذي صار يكتسب صبغة روتينية، تقتصر على كتابة تقارير بلغة فاترة ليس لها تأثير ونجد تقاريرها لا تخرج عن الإطار المرسوم لها بحيث تصبح نداءاتها روتينية مكررة دون فاعلية.

فهل هناك حقوق يستحقها إنسان بلون وعرق وجنس ودين ولا يستحقها آخر يختلف عنه بالمواصفات، لكنه يتساوى معه بكونه هو الآخر إنسان؟

والواضح للفكر السياسي تأثير بالغ في حقوق الإنسان وبصورة شاملة، تأسيس نظري وصياغة قانونية وتفسيراً ثقافياً، فالأوضاع والأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في أي بلد تؤثر في العمل في مجال حقوق الإنسان، إضافة لمستوى فاعلية المجتمع المدني ومدى تقبل الرأي العام لأفكار ومبادئ حقوق الإنسان، واستعداد الحكومات وقدرتها على معالجة قضايا حقوق الإنسان فيها، لذا يجب على هذه الجمعيات التصدي لهذه المؤثرات ولا تجعلها تؤثر في اساليبها وأدواتها في معالجة حقوق الانسان وتحديد استراتيجيات وأليات عمل جديدة ومتجددة تواكب سياسة كل دولة من دول العالم لتعزيز وحماية حقوق الانسان، أو نضم رأينا للفيلسوف جاك فريسكو وتتوقف هذه الجمعيات عن المطالبة بالحقوق الانسانية.

يجب أن نتوقف عن المطالبة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية المتساوية في نظام اصلا غير عادل، وأن نبدأ ببناء مجتمع تكون فيه الحقوق المتساوية جزءًا لا يتجزأ من التصميم والنسيج.

- جاك فريسكو

