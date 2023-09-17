ناصر العجمي حصد جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي

وطن النهار

كرّمت جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الخيرية الدكتور ناصر العجمي ممثلاً عن الكويت ضمن 15 شخصية بارزة من رواد العمل التطوعي في الوطن العربي، تقديرا لإسهاماتهم البارزة والمتميزة في خدمة الإنسانية ودورهم الكبير في تعزيز هذه الثقافة.

وقال د. ناصر العجمي: «تشرفت بتكريمي ممثلاً عن الكويت كأحد رواد العمل التطوعي والحصول على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بمملكة البحرين»، مضيفا: «الجائزة تحمل اسماً غالياً على الجميع، وتهدف لرفعة الإنسان والنهوض به ليكون لبنة صالحة وأداة فاعله في مجتمعه شاكراً لسموه هذه اللفته الكريمة».

وأكد العجمي أن للكويت التي أضحت مركزا للعمل الإنساني قصصا مع العمل الخيري لا يكاد يعرف منها إلا اليسير، لاسيما أن غالبية المحسنين والمحسنات يصرون على عدم الكشف عن أسمائهم أو ما جادت به أياديهم، والكثير من قصص البذل والعطاء لم تظهر إلا بعد وفاة أصحابها.

وقال: «يحق لي أن أفخر وأنا من الكويت التي عرفت حكاماً ومحكومين العمل الخيري والإنساني منذ نشأتها، ووصلت خيراتها إلى شتى بقاع العالم»، بعد أن تطورت مؤسساتها الخيرية ووصلت إلى الإدارة المحكمة من خلال كيفية تبني المشروعات الهادفة التي تنهض بالمجتمعات، وكيفية الترويج لها وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى تلبية النداءات الإغاثية العاجلة بشكل سريع وممنهج.

