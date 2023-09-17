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وطن النهار

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100 ألف كويتي زاروا إسبانيا في عطلة الصيف


قال السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار إن لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة تعد خطوة جيدة إلى الأمام، ونأمل أن تسهم في تسهيل وصول الكويتيين إلى دول الشنغن. كما اضاف في تصريح خاص لـ «النهار» ان هذا الصيف كان مزدهرا بشكل كبير من حيث عدد المسافرين إلى إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى من الكويتيين والمقيمين، فقد سافر الى إسبانيا أكثر من 100.000 شخص. واوضح ان هذه الأرقام الرائعة ستزداد في المستقبل لأن ما تم الاعلان عنه يعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح تظهر العمل الجماعي الجيد مع الكويت والسلطات الكويتية.


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