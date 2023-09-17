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«الإطفاء» أخمدت حريقين في خيطان والفروانية


أخمد رجال قوة الاطفاء حريق 10 مركبات ومنزل في منطقة خيطان دون وقوع اصابات تذكر. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حريق مركبة أمام منزل في منطقة خيطان، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية وصبحان إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أنه حريق اندلع في مركبة وامتد إلى 10 مركبات أخرى وأجزاء من الدور الأرضي للمنزل وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده من دون وقوع أي إصابات تذكر. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق 4 مركبات بمنطقة الفروانية دون وقوع اصابات تذكر.


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