الظفيري: الجامعة ملتزمة بتطبيق قانون منع الاختلاط

وطن النهار

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أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري الالتزام بتطبيق قانون منع الاختلاط في الشعب الدراسية، لافتًا إلى أنّ الجامعة تعمل على تجنّب الاختلاط إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.

وأوضح أنّ الأصل في الشعب الدراسية أن تكون منفصلة، مؤكدًا الالتزام بمراجعة الشعب الدراسية، وإلغاء المختلطة التي لا حاجة لها، وذلك بالتنسيق مع عمادات الكليات.

هذا وتستقبل صباح اليوم جامعة الكويت ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد ويبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالباً وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.

وتقدم مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري بالتهنئة إلى الأسرة الجامعية كافة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والهيئة الإدارية ولجميع منتسبي الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً مميزاً حافلاً بالإنجازات على المستوى التعليمي والأكاديمي والطلابي.

وأكد أن جامعة الكويت حريصة على توفير المناخ التعليمي الملائم لتنمية قدراتهم وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة؛ ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات العصر ومواجهة تحدياته.

