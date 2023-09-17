20 ألف تلميذ يدشنون اليوم دوام المرحلة الابتدائية

وطن النهار

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فيما ينطلق العام الدراسي 2023/2024 صباح اليوم بانتظام نحو 20 ألف طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي في مختلف المناطق التعليمية الست الى جانب المتعلمين في المدارس الخاصة العربية، يلتحق بهم غدا ما يقارب 500 ألف طالبا وطالبة في بقية صفوف النقل، موزعين 159 ألف و799 تلميذا وتلميذة في صفوف المرحلة الابتدائية و126 ألف و217 تلميذا وتلميذة في المرحلة المتوسطة و81 ألف و504 طلاب وطالبات في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 40 ألف طفلا وطفلة في مرحلة الرياض و109 طلاب وطالبة في المعهد الديني و1566 طالبا وطالبة في مدارس التربية الخاصة.

وسجلت الاحصائيات الاولية لوزارة التربية، أن عدد الطلبة المسجلين للمرحلة الابتدائية في مدارس البنين بلغ 77830 طالبا وفي مدارس البنات 81969 طالبة، في حين بلغ العدد في للمرحلة المتوسطة في مدراس البنين 62263 طالبا وفي مدارس البنات 63954 طالبة، بينما بلغ العدد في المرحلة الثانوية في مدارس البنين 37358 طالبا وفي مدارس البنات 44146 طالبة.

واستعدت المدارس الابتدائية اليوم، لاستقبال المتعلمين في الصف الأول وسط اجواء ترفيهية ومشوقة للاطفال بجهود الادارات المدرسية والمعلمات، بعد التأكد من جاهزية المدارس في مختلف الجوانب لاسيما الانتهاء من اعمال صيانة المرافق واجهزة التكييف والبرادات وتوفير الاثاث المدرسي والكتب الدراسية، مع استمرار الجهات المعنية في الوزارة على عملية متابعة استكمال جميع الاستعدادات الكفيلة بضمان انطلاق العام الدراسي في اجواء هادئة ومستقرة. في سياق متصل، أوصى وكيل وزارة التربية للتعليم العام أسامة السلطان، مديري عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني، بإيعاز جهات الاختصاص لديهم بالعلم والعمل بتسجيل المتعلمين من فئة «البدون» أصحاب البطاقات المنتهية في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/2024، مؤكدا على أهمية مراعاة ضوابط القبول والتسجيل والقرارات الوزارة المنظمة والخاصة بشأن قواعد قبول الطلاب غير الكويتيين.

