السعد: 760 حافلة لنقل طلاب وطالبات المدارس

وطن النهار

تنطلق اليوم الاحد حافلات النقل المدرسي البالغ عددها 760 حافلة لخدمة الطلاب في مختلف المحافظات. وقال منصور السعد الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام ان انطلاق الحافلات اليوم بهذا العدد له دلالاته الكبيرة، اهمها ان شركة النقل العام قادرة على تقديم خدمات النقل ومساندة للقطاع الحكومي والخاص، والتي تهدف الى تذليل الصعاب وتقديم أفضلالحلول للنقل النقل البري المختلفة. وقال، ان كل الإمكانات التي تتمتع بها شركة النقل العام، مسخرة لخدمة الطلاب، مضيفا بان هذه العمليات التشغيلية جاءت بعد فوز شركة النقل العام الكويتية بالمناقصات التي طرحت، والتي من اهم بنودها تقديم افضل الاسعار والخدمات، مشيدا بجهود وتعاون وزارة الداخلية ووزارة التربية للمساهمة وإيجاد حلول لنقل الطلبة بكل يسر وامان.

من جهته قال المدير التنفيذي لقطاع النقل محمد الفهيد: إن هذه الانطلاقة اليوم تأتي بعد اعمال استغرقت أكثر من سنتين من الاعداد والتجهيز والتعاقدات المساندة لتجهيز اعمال النقل والتشغيل وبالتعاون مع الجهات الحكومية من وزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة للمرور، وبالتعاون مع اللواء عبدالله الرجيب الوكيل المساعد لشؤون المرور والمركبات.

ونوه إلى ان اعمال التشغيل المنطلقة اليوم تأتي من مواقع مختلفة في كراجات النقل العام الكويتية كراج امغره والفحاحيل، وجار التجهيز لكراج ميناء عبدالله لاستيعاب 560 حافلة لمناقصات مبارك الكبير والاحمدي والتي ستنطلق في شهر فبراير القادم بعد الانتهاء من الاجراءات التعاقدية والاعمال اللوجستية للحافلات وشحنها للكويت. من جهة أخرى قال مدير النقل الخاص بالشركة، محمد الفيلكاوى: ان انطلاق العمليات التشغيلية يأتي اليوم بالتعاون مع كثير من الشركات والإدارات، بهدف تقديم خدمات متنوعة وأشار إلى ان هذه الحافلات هي خدمة لطلاب المراحل الدراسية المختلفة ويجب المحافظة عليها وعلى نظافتها من قبل الطلاب انفسهم ولأجلهم وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من متطلبات البيت او المدرسة. وقال ان النقل الخاص في الشركة على تواصل دائم مع وزارة التربية لتلبية الاحتياجات والمتغيرات التشغيلية والضرورية ولن نألو جهدا في دعم النقل اللوجستي للركاب حيث ان هذا الدعم يسهم في اثراء العملية التعليمية.

