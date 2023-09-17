«المعلمين» لتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة

وطن النهار

هنأت جمعية المعلمين جموع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية والتواجيه الفنية والأسر التربوية بشكل عام بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 مجددة تقديرها واعتزازها الكبيرين بدورهم ورسالتهم، وثقتها الكاملة في حرصكم الكامل على الجدية والالتزام وبذل قصارى الجهد من أجل أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه.

كما هنأت الجمعية في بيان لها د. عادل المانع للثقة التي حظي بها كوزير للتربية معربة عن أملها بأن تكون الخطوات التي اتخذها خلال الأيام القليلة الماضية قبل بدء الدوام المدرسي كفيلة باستكمال جميع الاحتياجات، وبتهيئة الأجواء المستقرة لأهل الميدان، وفي المضي قدما لمعالجة الملفات والقضايا المتراكمة والعالقة، ومن أبرزها تسكين الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة، وإقرار الهيكل التنظيمي للوزارة لضمان الابتعاد عن التشابك في الاختصاصات.

وأكدت الجمعية رغبتها وحرصها الدائم في تعزيز مجالات التعاون والتشاور والتنسيق، للإسهام في تأمين الأجواء التعليمية المناسبة.

وجددت في بيانها وقوفها الكامل مع الأسرة التربوية وجنود الميدان لتحقيق مطالبهم المشروعة ولتأمين الأجواء التربوية المناسبة لهم، وفي تعزيز نهجها الثابت في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها لصالحهم وصالح مسيرتنا التربوية وتحقيق أهدافها المنشودة.

من جانب أخر أشاد رئيس الجمعية حمد الهولي بالمبادرة الإيجابية لبلدية الكويت بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ومدير عام البلدية بالوكالة سعود الدبوس بتوفير عمال النظافة والمعدات اللازمة لتنظيف المدارس ومن خلال التنسيق مع وزارة التربية والإدارات المدرسية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في استكمال الاستعدادات اللازمة لتجهيز المدارس، وفي رفع عبء كانت الإدارات المدرسية تتحمله لسد النقص في توفير العمالة اللازمة.

