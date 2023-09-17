الشايجي: السمنة المفرطة تسبب خشونة المفاصل

وطن النهار

احتفل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل باليوم العالمي للطب الطبيعي.

وكشف مدير المستشفى صلاح الشايجي أن رؤيتهم المستقبلية أن نصبح مركزا تأهيليا معتمدا في الشرق الأوسط.

وأضاف نحرص في مستشفى الطب الطبيعي على أن تكون رسالتنا أن نمنح المريض رعاية صحية إدراكية وحسية متكاملة بأدلة علمية وجودة عالية لتحسين جودة الحياة المعيشية للمريض.

وتحدث الشايجي عن التهاب المفاصل قائلا: ويأتي بعد حالات منها الخشونة المعروفة، والتي تصيب الجنسين، وأحيانا الأطفال، وتكون الخشونة أكثر شيوعا لدى النساء.

وتابع: أما الرجال فإذا كانت لديهم أمراض مزمنة، خصوصا السمنة فإن الخشونة في الأغلب تكون مصاحبة للسمنة وزيادة الوزن، وبالطبع مع تقدم العمر لكل الفئات تزيد الخشونة في النساء والرجال، مشيرا إلى أن المستشفى لديه الآن 3 أقسام بفضل الله أطفال ورجال وسيدات.

ونوه الشايجي إلى أن المستشفى استطاع التغلب على موضوع تأخر المواعيد، مؤكدا أن بعض الأقسام مثل قسم الأطفال قلصت فيه المواعيد إلى صفر الآن، أما الرجال والنساء فقد تقلصت فترة المواعيد إلى أسبوعين بحد أقصى، وبالنسبة لكبار السن إلى صفر.

وذكر الشايجي: اتبعنا سياسة المساواة بين الاختصاصيين، بحيث إن كل اختصاصي بحسب له كم حالة يتابعها، مما سد ثغرة التهرب عن العمل، ومن لديه عدد حالات قليلة نعطي له بعض الحالات الأخرى، وفي القريب العاجل نحاول التنسيق بين العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل والنطق والبلع، لعمل فريق متكامل من هذه الأقسام.

وبين الشايجي في الختام أن قيم المستشفى تشمل السلامة أولا،والاحترام المتبادل،والمسؤولية، والمساواة، والكفاءة،والحرص على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، موضحا أنه أخذنا نجمتين للسلامة لمستشفى الطب الطبيعي، ومركز الأطراف الصناعية، والعام الذي قبله نجمة السلامة كذلك.

