أكد أنها بداية لتحقيق المطالب المستحقة «اتحاد الصيادين»: انفراج أزمة الديزل

وطن النهار

زف الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك، بشرى لاصحاب المهنة بإزالة أحد التحديات التي تواجههم، معلنا انفراجة أزمة الديزل من خلال الوصول إلى اتفاق مع الجهات المعنية بعودة حصة الديزل المدعوم كما كانت قبل قرار التخفيض.

وقال رئيس الاتحاد ظاهر الصويان: «انفرجت أزمة الديزل أخيرا بعد معاناتنا مع قرار التخفيض، مشيدا بمسؤولي الجهات الحكومية المعنية الذين اهتموا بمناشدات الصيادين وساهموا في حل هذه الإشكالية.

وأوضح في بيان له عقب الاجتماع التنسيق مع الجهات المعنية: أن «الاجتماع وضع عددا من الشروط لاسيما أهمية الوقوف بحزم أمام الباعة الجائلين، خاصة أنهم يعتبرون غير أهل للثقة ومن الممكن أن تكون بضاعتهم مخلوطة أو غير صالحة.

واضاف أن قرار اللجنة أسعد الصيادين وأزال أحد التحديات التي تواجههم، لافتا إلى أن الاتحاد مستمر في المطالبات المستحقة وسيطرق جميع الأبواب للوصول إلى تحقيق آمال عموم الصيادين وإزالة جميع التحديات التي تواجههم ومنها قرية الصيادين وزيادة الدعم السمكي وصيد الميد في أماكن تواجده.

وتابع: انه بانتظار رد هيئة البيئه بخصوص طلب الاتحاد بصيد الميد في جون الكويت وفق الضوابط والشروط التي تضعها الجهات المعنية، موضحا أن من اهداف الاتحاد منذ تأسيسه الاستمرار في عملية الصيد وفق المواسم التي تحددها قرارات هيئه الزراعة لزيادة الانتاج من المصيد وتوفيره بالاسواق للمستهلكين للمحافظة على الاسعار والتي تكون في متناول الجميع، مبينا أن جميع مصيد الصيادين للسوق المحلي ويباع في سوقي شرق والفحيحيل.

وذكر أن الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية الذي خرج بتوصيات أهمها عودة حصة الديزل المدعوم كما كانت قبل قرار التخفيض، عقد برئاسة وكيل الميزانيات بوزارة المالية سعد العلاطي وحضور كل من: مدير عام الهيئه العامه لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي ونائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية بالتكليف محسن المطيري ومدير ادارة الرقابة البحرية المهندس سالم الحاي ورئيس فريق الطوارئ بوزارة التجارة حامد الظفيري ومدير قسم التسويق المحلي بشركة نفط الكويت غانم العتيبي ورئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ونائب الرئيس نبيل المضاحكة ومراقب التنسيق والمتابعة بقطاع شؤون الميزانية العامة آمنة الجمال.

