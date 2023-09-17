«ألحان أبوبكر سالم» أعادت الزمن الجميل للجمهور

Sunday النهار

ضمن فعاليات موسم 23/24 لمركز جابر الثقافي اقيم حفل «الحان ابوبكر سالم» في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية والتي دخلت ضمن حفلات من غير ميكروفون وهي موسيقى نقية بعيدة عن المؤثرات التقنية وكانت الفعالية بقيادة المايسترو د. خالد نوري التي استعادت أعمال المطرب والملحن والشاعر أبوبكر سالم، سواء من الأغنيات التي غناها بنفسه أو لحنها لغيره من المطربين على مدى مشواره الفني المثمر الذي تجاوز ستة عقود وشاركت فرقة موسيقية كبيرة تضم نحو 50 عازفًا ومُغنيًا من أصحاب المواهب المتميزة، وقد تدربوا طويلًا لبلوغ أفضل الاساليب التعبيرية في الاداء والحفل من انتاج «سين» للانتاج الفني التي تعتبر من الشركات الرائدة والمميزة في اقامة هذه النوعية من الحفلات.

وضم برنامج الحفل العديد من الاغاني ومنها «اقبلت تمشي رويدا» و«ياسمار» و«سبحان من صور جمالك» و« عادك الا صغير»و«كثر الله خيرك» و«مافي احد مرتاح» و«قال بومحضار» و«امتلى انا اشوفك» و«حطني في عيونك» و«هي السنين» و«وعسل دوعن» و«وغيار» و«يانسين الحبايب» و«ماعلينا ياحبيبي».

يذكر ان تلك النوعية من الحفلات على هندسة القاعة (أكوستك)، وتوزيع الآلات الموسيقية بنظام معين بحيث يُستغنى تمامًا عن المؤثرات التكنولوجية، وعن تقنية تكبير الصوت. وفي حفلات «من غير ميكروفون»، يؤدي الكورال الأغنيات أداءً جماعيا، كما تختار الآلات الموسيقية وعدد العازفين بطريقة تُبرز الألحان التي يعاد توزيعها كي تتناسب مع تلك النوعية المغايرة من الأمسيات الغنائية، وذلك ليتمكن الجمهور من الاستمتاع بالموسيقى والغناء بنقاوة عالية.

