«الإسكندرية السينمائي» كرم النجم خالد زكي

Sunday النهار

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم النجم خالد زكي بالدورة الـ39 للمهرجان والمقررة إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني، سواء بالسينما أو التليفزيون؛ حيث شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكُتّاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة، وتشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

