الإمارات: «اتفاق أبرهام» خطوة مهمة لتحقيق السلام

عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ان توقيع «اتفاق ابرهام» للسلام «شكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الاوسط وتعزيز الاستقرار والامن لشعوب المنطقة». واشار، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية الاماراتية بموقع «اكس» الى ان الامارات واسرائيل تحتفيان في 15 سبتمبر بالذكرى الثالثة للاتفاق الابراهيمي للسلام التاريخي، وتمضيان قدما في تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في مجالات عدة.

واضاف انهما تعملان من خلال الاتفاقيات الثنائية على ايجاد فرص نمو جديدة لشباب المنطقة، ما يسهم بدوره في الجهود العالمية لدعم السلام والازدهار.

