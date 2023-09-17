انتشال جثث على بُعد عشرات الكيلومترات من درنة المنكوبة

عربيات ودوليات

انتشلت الأجهزة الأمنية جثث عدد من الضحايا الذين لقوا مصرعهم في درنة الليبية جراء العاصفة «دانيال»، على بعد عشرات الكيلومترات بعد أن قذفتهم مياه البحر. في مشهد جديد يكشف حجم الفاجعة.

وقال الضابط محمد الصادق بالكتيبة 152 مشاة، المشاركة في أعمال الإنقاذ بمنطقة المخيلي، إنه جرى العثور على الجثث في ساحل الوادي، الذي يبعد نحو 50 كيلومترا شرق درنة، بالإضافة إلى حطام آخر جرفته مياه البحر من المدينة أيضا.

وقذفت مياه البحر الجثث أيضا إلى مناطق بعيدة غرب درنة مثل «بلدية جرجار أمه»، وحتى منطقة بطة حيث عثر على الجثث قبالة سواحل الأودية هناك، وقام الأهالي بانتشالها، وفق الصادق. ورصدت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 30 ألف مواطن من المدينة، كما أظهرت تقديرات جمعية الهلال الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر فقدان 10 آلاف شخص آخرين.

إلى ذلك، فقد عشرات السوريين في ليبيا ويخشى أن يكونوا لقوا حتفهم بعد أن تسببت عاصفة «دانيال» في فيضانات كارثية اجتاحت مدينة درنة الساحلية، ليل الأحد الماضي، وأحدثت دمارا هائلا وجرفت أحياء بأكملها إلى البحر.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تأكد مقتل 42 سوريا في ليبيا في حين أن العدد الحقيقي قد يصل إلى 150 من بين الضحايا سوريون كانوا يعيشون ويعملون في ليبيا لفترة طويلة، ومهاجرون سوريون كانوا يستخدمون ليبيا كنقطة عبور في جهودهم للوصول إلى أوروبا في أغلب الأحيان عن طريق رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، في قوارب غير آمنة ينظمها المهربون.

وبينما ضربت العاصفة درنة في وقت متأخر الأحد، قال السكان إنهم سمعوا انفجارات مدوية عندما انهارت السدود خارج المدينة. وجرفت مياه الفيضانات وادي درنة، وهو نهر يجري من الجبال عبر المدينة إلى البحر.

من جانبه، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إنه لم يتمكن من التأكد من وجود ناج واحد من بين 150 سوريا مفقودين في درنة منذ مساء الأحد لكن من الصعب الحصول على أرقام محددة في أعقاب الفوضى التي أعقبت الدمار.

وروى زيد مرابح (19 عاما) الذي جاء إلى ليبيا قبل عامين من مدينة حمص لـ«لأسوشيتد برس» عبر الهاتف من درنة كيف شاهد المياه تتدفق نحو مبناه وقال مرابح «سمعت دويا عاليا». وكانت هذه هي اللحظة التي انهارت فيها السدود. وعندما بدأ منسوب المياه في الارتفاع في حيه، ركض بشكل محموم نحو الأراضي المرتفعة في تل شيحا الشرقي القريب ومن هناك رأى المياه تدمر كل شيء تقريبا في طريقها. وفي العاصمة السورية، دمشق، تلقى أفراد عائلة قلعجي الخميس، التعازي في وفاة أفراد عائلتهم الثمانية الذين قتلوا في درنة.

