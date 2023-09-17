معهد الجيوفيزياء المغربي: خطر الانهيارات مستمر

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مراكش- الوكالات: حذر معهد الجيوفيزياء الوطني في المغرب من أن خطر حصول الانهيارات مستمر بعدما تغير المشهد العام في العديد من القرى بإقليم الحوز، بؤرة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي، حيث سويت آلاف المنزل بالأرض.

وقال ناصر جبور مدير المعهد في تصريح لقناة «العربية» امس إن «خطر الانهيارات الصخرية مستمر»، ما يعرقل وصول المساعدات أيضا إلى بعض المناطق الجبلية. كما أكد حصول مئات الانزلاقات في التربة لاسيما في القرى المنكوبة بإقليم الحوز، وجبال الأطلس المرتفعة.

ولفت إلى أن بعض الطرق فتحت ومن ثم أغلقت بسبب الانهيارات الصخرية جراء الهزات الارتدادية. وأكد أن هذا الخطر سيدوم طويلاً، لأن الصخور في تلك المرتفعات لم تعد صامدة وثابتة بسبب الهزات والزلزال أيضا.

أما في ما يتعلق بعمليات إعادة الترميم والأعمال، والتي من المتوقع أن تنطلق قريباً، فأوضح أن المعهد نصح بتغيير بعض مواقع المنازل في المناطق الجبلية المهددة جراء تلك الانهيارات. وأوضح إلى وجوب إبعاد أيضا تلك المنازل في المستقبل عن الأماكن المحتملة لحصول سيول وفيضانات أو ما شابه. ويتميز إقليم الحوز بقرى نائية، ومنازل تراثية قديمة بنيت من الطين والخشب لكي تحفظ البرودة صيفاً والحرارة شتاء. كما تعتبر العديد من طرقات الإقليم لاسيما في المرتفعات ترابية وضيقة تحيطها الصخور والوديان من الجانبين.

يشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد كان ارتفع إلى 2946 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين والجرحى الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، 6125 حالة. وأفادت وزارة الصحة المغربية أن «هذه الحالات تشمل 873 حالة إصابة بجروح خطيرة، و3438 حالة إصابة بجروح طفيفة».

وفي سياق متصل بيّنت المعطيات أنه تم توفير ما مجموعه 2461 سريرا على مستوى المراكز والمؤسسات الاستشفائية في الجهات المتضررة لاستقبال الجرحى والمصابين، وأكثر من 500 سيارة إسعاف. كما تم تعبئة كل الوسائل لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لضحايا الزلزال، من موارد بشرية طبية وتقنية وإدارية وأدوية ومستلزمات طبية، وسيارات الإسعاف في المؤسسات الصحية. ووفقا للمعطيات ذاتها، عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، 1268 طبيبا عاما واختصاصيا، و1733 ممرضا وممرضة، وخصصت أكثر من 300 طن من الأدوية، ووفرت المستلزمات الطبية والاستعجالية اللازمة في جميع المناطق المتضررة.

