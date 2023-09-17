حرائق هائلة في غابات شرق الجزائر

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الجزائر- الوكالات: اندلعت حرائق هائلة بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر، وفي حين تم إخماد حرق تيزي وزو تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية، بحسب بيان للحماية المدنية نُشر امس. واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو. وذكرت الحماية المدنية انه «تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة» بينما عمليات الإخماد «متواصلة في غابة عش الباز» و«الحريق متحكم فيه». وفي تيزي وزو تم إخماد الحريق و«عملية الحراسة متواصلة».

واندلعت الحرائق ليل الجمعة السبت وشاركت في مواجهتها فرق للتدخل من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة وكذلك من العاصمة. وتدخلت مروحيات الإسعاف الجوي أيضا بحسب الحماية المدنية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا.

وفي نهاية يوليو شهدت المناطق نفسها حرائق هائلة أدّت إلى مصرع 34 شخصًا، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة. ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنويًا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عامًا بعد آخَر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حرّ شديد.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة خاصة من موجة حرّ في مناطق شمال شرق البلاد منها بجاية وتيزي وزو يومي السبت والاحد، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة.

