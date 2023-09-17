مصر تدعو مواطنيها للابتعاد عن المناطق المنكوبة

عربيات ودوليات

القاهرة- «كونا»: دعت مصر مواطنيها المتواجدين في ليبيا إلى الابتعاد عن المناطق المنكوبة غير الآمنة المتضررة من إعصار «دانيال» لاحتمالات تفشي الأوبئة بها إضافة الى منع الجيش الليبي الدخول إليها. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنه تم التواصل مع مراكز الايواء القريبة من المناطق المنكوبة في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا لتقديم جميع أنواع الدعم للمتضررين والمصابين. وأكدت مجددا استمرار عمل خلايا الأزمة بين القاهرة وبنغازي لتلقي أي بلاغات من المصريين المتواجدين في ليبيا والتنسيق مع الجهات الليبية في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم. وأضافت أنها تواصل تحركاتها واتصالاتها لمتابعة أحوال المصريين في المناطق المتضررة من خلال عدد من القنوات وبالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية مضيفة أن القنصلية المصرية في بنغازي تعمل مع فرق الدعم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم المساعدة للناجين والاطمئنان على المصابين. وأشارت الخارجية المصرية كذلك إلى تنسيق القنصلية المصرية في بنغازي مع فرق الإسعاف لإنقاذ المصريين الناجين والعمل على إعادتهم إلى مصر وإصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى ذويهم.