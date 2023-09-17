واشنطن ترحب بزيارة أول وفد حوثي للرياض

عربيات ودوليات

واشنطن - الرياض - الوكالات: رحب البيت الأبيض بزيارة أول وفد حوثي رفيع المستوى للعاصمة السعودية منذ بدء الحرب في اليمن وذلك في إطار الحراك المتواصل لوضع حد لها وبدء عملية سياسية شاملة.

وأكد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك سوليفان، في بيان دعم واشنطن الدبلوماسي لجهود السلام الحالية بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة. ودعا سوليفان أطراف الصراع في اليمن إلى وضع نهاية للحرب، مشيداً بقيادة السعودية للمبادرة الحالية بدعوة وفد الحوثيين لاستكمال محادثات السلام اليمنية. وشكر المسؤول الأميركي قيادة سلطنة عُمان على دورها المهم في محادثات السلام اليمنية.

وأعربت الحكومة اليمنية، في بيان عن ترحيبها بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في البلاد وقال البيان «رحبت الحكومة اليمنية بجهود السعودية وعُمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة إلى دفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني»، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ونقل البيان عن الحكومة اليمنية تأكيدها «استمرار نهجها المنفتح على المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل. وبما يضمن إنهاء الانقلاب». وأشار إلى «ضرورة استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن».

ومساء الخميس، أعلنت السعودية توجيه دعوة لوفد من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لزيارة المملكة واستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الحكومة اليمنية قوله إن الغاية من الزيارة «عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي».

وتتكثف منذ مدة، مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.

