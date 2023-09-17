عقوبات غربية «منسقة» على إيران في ذكرى «أميني»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت الإدارة الأميركية أنها تعتزم توسيع رقعة العقوبات ضد إيران بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا. وقال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك ساليفان خلال مؤتمر صحافي «سنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا». وأضاف ساليفان أن توسيع قوائم العقوبات الخاصة بإيران سيحدث في وقت قريب.

الى ذلك قاد الرئيس الأميركي جو بايدن توجها دوليا لمعاقبة ايران في ذكرى وفاة مهسا أميني التي أثار موتها قبل عام احتجاجات حاشدة. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت 25 مسؤولا إيرانية إضافيا وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباط جميع هؤلاء الأفراد والكيانات بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.

ومعظم المستهدفين قادة مناطق في قوات الشرطة الوطنية والحرس الثوري كما فرضت واشنطن عقوبات على غلام علي محمدي الذي يرأس مديرية السجون الإيرانية وقالت وزارة الخزانة إن غلام علي محمدي يشرف على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب والاغتصاب وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي «برس تي في» ووكالة تسنيم الإخبارية ووكالة فارس الإخبارية على قائمة العقوبات.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسقة بين بريطانيا وكندا واستراليا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.

في المقابل نددت طهران بالعقوبات الجديدة واعتبرتها «استعراضات منافقة». وندد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بهذه «التصريحات التدخلية» وبهذه «الاستعراضات العبثية والمنافقة» من جانب الدول الغربية. وأضاف «للأسف بعض الأطراف الذين فشلوا على صعيد حقوق الإنسان والنساء، يصدرون تصريحات سياسية لا قيمة لها ويستمرون بفرض عقوبات غير فعالة». وأضاف كنعاني «على القادة الأوروبيين أن يقتنعوا في أقرب وقت ممكن بأن مواصلة هذه التصرفات غير البناءة لا تصب أبدا في مصلحتهم».

