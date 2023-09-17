قوات الاحتلال تغلق القدس والضفة والقطاع للاحتفال بالأعياد اليهودية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات أمنية في شوارع البلدة القديمة في القدس ومحيطها، ضمت آلافا من عناصرها، بذريعة تأمين الأعياد اليهودية. وكان آلاف المستوطنين قد أدوا طقوسا تلمودية عند حائط البراق بالمسجد الأقصى المبارك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وتستمر احتفالات رأس السنة العبرية حتى اليوم على أن تحيي اسرائيل في 24 سبتمبر الحالي «يوم الغفران» في حين يبدأ عيد «المظلة» أو في 29 سبتمبر الحالي ويستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل وأما عيد «بهجة التوراة» فيحل بدءا من السادس من الشهر نفسه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن الجيش سيفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة وخلال الإغلاق يُمنع الفلسطينيون إلا في الحالات الطارئة من عبور الحواجز إلى إسرائيل، كما تمنع حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة.

الى ذلك شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت موقعا لـ«حماس» في غزة فيما أصيب 12 فلسطينيا بينهم مصور صحافي محلي بنيران الجيش خلال تظاهر مئات الفلسطينيين قرب الحدود بين قطاع غزة وإٍسرائيل، على ما أفادت مصادر فلسطينية وإٍسرائيلية. وقال مصدر أمني في غزة إن الجيش الإسرائيلي «قصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة ودمار في الموقع».

