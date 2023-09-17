قبرص تطلب مراجعة وضع سورية كبلد «غير آمن»

عربيات ودوليات

نيقوسيا - الوكالات: طلبت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي من التكتل مراجعة وضع سورية وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة المتوسطية. وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سورية كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها. وقال للصحافيين «نحن، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سورية».

وقال يوانو إن الاتحاد ترك وضع سورية من دون تغيير مدة 11 عاما وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق فيها تعد آمنة. وقال «هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي على أنهما منطقتان آمنتان... لذا، يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سورية. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك».

وفي رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، قال يوانو إنه أثار أيضاً الحاجة الملحة لمساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2,5 مليون سوري. وقال إن «المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة».

