أردوغان: أوروبا تبتعد عن تركيا.. وسنسلك «اتجاهاً آخر»

عربيات ودوليات

إسطنبول - الوكالات: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى الابتعاد عن تركيا، في حين أن مفاوضات الانضمام مع أنقرة متوقفة. وقال أردوغان قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا سنجري تقييمنا الخاص للوضع ويمكننا أيضاً أن نذهب في اتجاه آخر». وكان الرئيس التركي يجيب على أسئلة الصحافيين بعد أن طلب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع من أنقرة إحراز تقدم في مسألة الديموقراطية. وقال المفوض المجري أوليفر فارهيلي خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي إن «مفاوضات الانضمام متوقفة حاليا ولكي يتم استئنافها، هناك معايير واضحة للغاية يجب أخذها في الاعتبار، مرتبطة بالديموقراطية وسيادة القانون».

على صعيد اخر اعلنت وزارة الدفاع التركية امس تدمير 31 هدفا لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» في غارات جوية على منطقة غارا شمالي العراق. وقالت الوزارة في بيان ان قواتها المسلحة نفذت عمليات جوية يومي 13 و15 سبتمبر الحالي على مواقع «الارهابيين» في غارا بموجب حق الدفاع المشروع الناجم عن المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت ان الاهداف التي تم تدميرها تتضمن مغارات وملاجئ وأوكارا ومستودعات مستخدمة من قبل التنظيم الانفصالي ويعتقد ان «ارهابيين» قياديين كانوا فيها. وأكدت الوزارة انه «تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال الغارات».

الى ذلك قُتلت مقاتلتان من مجلس منبج العسكري التابع لقوات سورية الديموقراطية «قسد» في شمال سورية بضربة نُسبت إلى تركيا، حسبما أفادت مصادر محلية. وكثفت تركيا، التي تقصف بانتظام بالمسيرات أهدافاً في مناطق سيطرة «قسد» ضرباتها في الأسابيع الأخيرة.

ويسيطر مجلس منبج العسكري التابع لقوات سورية الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على مدينة منبج ومحيطها كما تضم المنطقة نقاطا لقوات النظام بموجب اتفاق أُبرم منذ أربع سنوات مع المقاتلين الأكراد. وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لقصف من مواقع الفصائل السورية الموالية لأنقرة التي تسيطر على مناطق تقع إلى الغرب من المدينة.

وصعدت تلك الفصائل في مطلع الشهر قصفها، دعماً للمقاتلين العرب المحليين الذين اشتبكوا مع «قسد» في محافظة دير الزور. وكانت اشتباكات اندلعت في محافظة دير الزور بعد عزل قوات سورية الديموقراطية قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، ما أثار غضب مقاتلين محليين عرب. ومنذ بداية العام، قُتل 58 شخصاً بضربات لمسيرات تركية بينهم 13 مدنياً و42 عنصراً في القوات الكردية وحلفائها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

