الاخيرة

فقدان الجواز الكويتي ليس بالأمر الهيِّن لحامله، إلا أن بعض المواطنين - هداهم الله- أهملوا بالحفاظ عليه؛ ليزداد عدد من فقدوا جوازاتهم هذه السنة بالبلاد الأوروبية فوق المعدل، ولابد من تشديد العقوبة ليعي كل من يحمل هذه الوثيقة بأن فقدانه لها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ولا يعني نزول برنامج «سهل» الذي من خلاله تستطيع أن تستخرج «بدل فاقد» يعطيك الحق بإهماله؛ لذلك على كل من يحمل الجواز الكويتي أن يحافظ عليه أكثر من حفاظه على أمواله خوفاً من استغلاله من المتربصين الاستغلال السيئ.

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- تحابوا -

أحبوا بعضكم بعضاً وأصلحوا فيما بينكم عند الخلاف، فلن تأخذوا شيئاً من الدنيا، ولن تتركوا ما يفيدكم إلا العمل الصالح والعلم الغانم، وأكثروا من رصيدكم المعرفي من الناس، كما تفعلون بزيادة رصيدكم من المال وإن خسرتم من المعارف فأعيدوهم واكسبوهم قبل أن تخسروا المزيد، فالمحبة هي الباقية في حياتك وبعد مماتك «بعد عمر طويل» والمواقف المشرفة والأفعال الطيبة وقبلهما طاعة الله الرصيد الحقيقي الذي لا يتأثر بجميع الأحوال والظروف، والمسامحة بعد الخلاف واجبة على كل مسلم لقوله تعالى «فمن عفا وأصلح فأجره على الله».

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- «الكويتية» -

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية المحترمون نبارك لكم ثقة القيادة السياسية، متمنين لكم التوفيق والنجاح لمواصلة جهود من سبقوكم، راجين من المولى عز وجل أن تتكلل جهودكم بإيصال الطائر الأزرق في مصاف شركات الطيران الكبرى، ونلفت انتباهكم بالأخطاء الواضحة للصياغة العربية الثابتة على خلفية مقاعد الايرباص 330 الوحيدة التي بها حزام الكتف كما أبلغني أحد المضيفين مع كامل التقدير.

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- مزاجية -

الملاحظ بأن من يعترض على بعض القرارات الحكومية الخاطئة من وجهة نظره سواء كان نائباً أو مواطناً وينتقدها لا نسمع له صوتاً عندما تكون القرارات لمصلحة زملائه النواب غير منطقية.

