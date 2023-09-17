الأمير مهنئاً ملك السويد: إنجازات عهدكم حضارية بارزة

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية ولبابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المكسيكية المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش، مشيدا بما حققه البلد الصديق في عهده من انجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية هندوراس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غواتيمالا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

