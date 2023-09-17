سمو ولي العهد هنأ حاكم عام بابوا غينيا وملك السويد ورؤساء المكسيك وهندوراس وغواتيمالا

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية. كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش وراجيا له دوام الصحة والعافية. وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لها دوام الصحة والعافية. كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.

