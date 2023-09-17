سمو رئيس مجلس الوزراء هنأ دولاً بأعيادها الوطنية

وطن النهار

بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش.وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

