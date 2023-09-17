السفير الليبي: الجسر الجوي الكويت يتواصل لنجدة أهالي درنة

وطن النهار

اشاد سفير ليبيا لدى البلاد سليمان الساحلي بما وصفها بالهبة الكويتية لدعم الناجين من اعصار دنيال في درنة.

وقال في تصريح خاص لـ«النهار»: لقد خصصت الكويت جسرا جويا يتكون من طائرات عدة جرى ارسال اثنتين منها بحمولة 40 طناً من المساعدات للطائرة الواحدة، كما تم ارسال الطائرة الثالثة امس (السبت).

وأوضح ان الحكومة الكويتية أكدت انها ستقيِّم الوضع هناك وبالتالي فإنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم، مشيراً أن الكويت بلد الانسانية ويقف مع الغريب فما بالك الشقيق.

وأعرب عن امتنانه وشكره لهذا الدعم السخي من الكويت، وكذلك الدول العربية الأخرى كالإمارات والجزائر ومصر وغيرها من الدول العربية والاجنبية.

