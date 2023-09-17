الكويت تتحرك لـ«تأكيد المؤكد»

الأولى

سلمت الكويت العراق مذكرة احتجاج رسمية على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة. والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية سفير جمهورية العراق لدى البلاد المنهل الصافي حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وخاصة ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

والتقى وزير الخارجية سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد بيليندا لويس والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر كلا على حدة، وقد تم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط الكويت ببلديهما وسبل تعزيزها في شتى المجالات ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر اجتمع مع السفير العراقي المنهل الصافي حيث سلمه مذكرة احتجاج الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق.